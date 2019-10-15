العمل تعتزم توطين طب الأسنان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل على تمكين أطباء الأسنان السعوديين من العمل قريباً.

جاء تأكيد الوزير على توطين مهنة طب الأسنان خلال زيارته لعيادة الأسنان التي يديرها الطبيب السعودي سلطان أبو حثرة والذي نشر عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لزيارة “الراجحي” لعياداته؛ حيث تحدّث معه عن عمله وما هو الراتب الأنسب لأطباء الأسنان.

وقال الطبيب أبو حثرة في تغريدته: “تشرفت بزيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لمشروعي، تكلمنا بودية معه أنا وزملائي السعوديين، وتحدثنا عن مستقبل الأطباء السعوديين، وأحب أبشركم يا أطباء الأسنان، بلغني الوزير بأن وزارة العمل تشتغل حالياً على عدد من البرامج لتمكين أطباء الأسنان من العمل وقريباً”.