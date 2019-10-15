- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد مهندس علي الزهراني: إن تطبيق المخالفات المرورية على المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية سيكون من بداية نوفمبر المقبل، ومنع خروجها عبر المنافذ البرية ما لم تسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها.
جاء ذلك خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أوضح فيها الزهراني أنه سيتم ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، مؤكداً أنه لن يتم السماح لهذه المركبات بالخروج حتى تسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق المخالفات المرورية على المركبات الخليجية بدءاً من نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.