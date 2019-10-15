تطبيق المخالفات المرورية على المركبات الخليجية بدءاً من نوفمبر المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مدير مرور المنطقة الشرقية العقيد مهندس علي الزهراني: إن تطبيق المخالفات المرورية على المركبات التي تحمل اللوحات الخليجية سيكون من بداية نوفمبر المقبل، ومنع خروجها عبر المنافذ البرية ما لم تسدد قيمة المخالفات المسجلة عليها.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أوضح فيها الزهراني أنه سيتم ضبط المخالفين عبر منفذي الرقعي والخفجي والبطحاء، مؤكداً أنه لن يتم السماح لهذه المركبات بالخروج حتى تسدد مخالفاتها المرورية، من خلال نقاط تتحكم فيها إدارات المرور.