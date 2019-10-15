إغلاق ثلاثة مطاعم وتسجل ٢٠ مخالفة في بارق

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أفنان المالكي
أغلقت بلدية بارق ثلاثة مطاعم بعد جولاتها الرقابية على المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات في المحافظة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك .
أوضح ذلك رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي مبيناً بأن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بجولات رقابية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إغلاق ثلاثة مطاعم، و رصد ٢٠ مخالفة صحية لعدم الالتزام باشتراطات النظافة، والسلامة الغذائية إلى جانب توجيه إنذارات لمطاعم أخرى.
مؤكداً أنه سيتم تطبيق الأنظمة، و اللوائح بحق المخالفين ،و استمرار ية الجولات الرقابية سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية، و خدمات. مشدداً على أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر ٩٤٠ .
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