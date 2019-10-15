عشرات الحرائق في لبنان وسط موجة من الطقس الحار

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

اندلعت عشرات الحرائق في مناطق مختلفة من لبنان وسط موجة من الطقس الحار. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار القول إن هناك حوالي 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها.

من جانبه، حث وزير الخارجية اللبناني فادي جريصاتي وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني وأفواج الاطفاء على البقاء في حالة

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جهوزية تحسبا لما قد يطرأ اليومين المقبلين مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل لغاية 45 كيلومترا في الساعة.

ودعا جريصاتي، في بيان، “المواطنين إلى تفادي حرق الحشائش اليابسة واتخاذ أقصى درجات الحذر عند تنظيف أراضيهم”، كما دعا “البلديات على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا سيما البلديات الـ26 الأكثر تهديدا بالتعرض للحرائق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمرار بأعمال الوقاية تجنبا لاندلاع أي حريق”.

ولم ترد على الفور أنباء عن وجود ضحايا، كما لم تتوافر تقديرات للخسائر.