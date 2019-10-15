أكثر من مئة حريق بمناطق مختلفة من لبنان وقبرص تساعد في عمليات الإخماد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ان "الطوافات القبرصية تعمل في هذه الأثناء على إخماد الحريق في المشرف"، حسب ما ذكرت وكالة "وطنية" اللبنانية للأنباء.

وكانت عدة حرائق اندلعت فجرا في مناطق مختلفة من لبنان، والتهمت الحرائق مزارع مليئة بأشجار الزيتون في عكار بالشمال، ولم يعرف سبب الحرائق وذكر البعض في المنطقة أن موجة حارة هبت على المنطقة ساهمت في انتشار النيران.

وحتى الآن تبدو أكثر الحرائق في المتن وكسروان ومنطقة الشوف عموما.

وقالت الوزيرة اللبنانية في أحاديث تلفزيونية صباح الأربعاء : "لقد أنشأنا غرفة عمليات في السراي وأخرى متنقلة على الأرض في المشرف لمتايعة عملية إخماد الحرائق. وننتظر وصول الطوافات القبرصية للمساعدة في إخماد الحريق الكبير في المشرف".

ونشرت الوزيرة الحسن مجموعة صور على حسابها على تويتر للطوافات القبرصية التي تقوم بعملية الإطفاء.

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ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن العميد ريمون خطار المدير للدفاع المدني اللبناني أن "هناك 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية وتعمل حوالي 200 آلية من الدفاع المدني على إخمادها"

وبدأت الأنباء فجرا بأن حريقا كبيرا اندلع في أحراج القرنة الحمرا - مزرعة يشوع - زكريت في المتن، وأن سحب الدخان ترتفع في المنطقة ما اضطر بعض الأهالي إلى إخلاء منازلهم.

ووصلت طوافات الجيش اللبناني للمساعدة في إخماد النيران.

وتتوالى الأنباء عن اندلاع حرائق في أماكن مختلفة من لبنان.