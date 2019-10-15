قوات الاحتلال تعتقل مسؤولين فلسطينيين في القدس

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الإثنين، مسؤولين فلسطينيين، بسبب ممارستهما «سيادة السلطة الفلسطينية» في القدس الشرقية المحتلة- وفق بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وذكرت الهيئة في بيان أنه تم اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادى مطور، وأدانت الهيئة «الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور بعد اقتحام منزليهما في القدس». كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير جهاز الأمن الوقائى الفلسطينى في القدس المحتلة العميد سعيد عطارى، و5 شبان آخرين من باحات المسجد الأقصى. وأكد شهود عيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتادوا المعتقلين الستة إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية الاستعمارية، عبر توظيف زخم المشاركين في الأعياد وتوجيههم وتحويلهم لمشاركين في أعمال عدوانية استفزازية من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس. وأضافت الوزارة في بيان أن تجنيد المناسبات الدينية يتضح جليا من إقدام سلطات الاحتلال صبيحة هذا اليوم على إخلاء مصلى باب الرحمة، والبدء بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من جهة، وإطلاق دعوات رسمية للإسرائيليين للتنزه في الضفة الغربية المحتلة بمناسبة عيد العرش، خاصة في الأراضى التي صادرتها قوات الاحتلال تحت اسم «المحميات والحدائق الوطنية»، والتنزه بالقرب من الينابيع ومناطق البحر الميت والمواقع التاريخية والأثرية مثل سبسطية وغيرها، بهدف الترويج لرواية الاحتلال القائمة على تزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وتشويه العلاقة بالمكان.