شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال شرق القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى برصاص مطاطى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، عند الحاجز العسكرى فى مخيم شعفاط شرق القدس. وحسب وكالة أنباء البحرين قال الناطق باسم حركة "فتح" فى المخيم ثائر فسفوس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب برصاصة "مطاطية" برأسه أثناء مروره بالقرب من الحاجز، نقل إثرها إلى مركز طبي قريب.

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