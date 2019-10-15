شركة كانون تطلق كاميرا "أكشن" للجيب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

كاميرا أكشن للجيب

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة كانون كاميرا الأكشن IVY REC الصغيرة، التي تمتاز بمتانة فائقة ويمكن حملها بسهولة في جيب السروال.



وأوضحت الشركة اليابانية أن كاميرا الأكشن IVY REC الجديدة لا يتعدى وزنها 90 جراما، ويمكن تثبيتها في حزام أو حقيبة، ولا تشتمل على شاشة، وتتحمل الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق مترين، كما أنها مقاومة للصدمات وتتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع يصل إلى مترين.

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ويتم تشغيل الكاميرا عن طريق زر وطارة تتيح التنقل بين وضع "الإيقاف" و"الشبكة اللاسلكية WLAN" و"الصور" و"الفيديو". ويتيح التطبيق المجاني، المتوافر للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد وأبل "آي أو إس"، نقل الصور إلى الهاتف الذكي، الذي يمكن استعماله كمحدد للمنظر أيضا.

وعلى صعيد الجوانب التقنية تعتمد كاميرا كانون الجديدة على مستشعر CMOS بقياس 1/3 بدقة 13 ميجابيكسل، ويمكن تخزين الصور ومقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل على بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وأعلنت شركة كانون عن طرح كاميرا الأكشن IVY REC الجديدة باللون الوردي والأخضر والرمادي والأزرق في الأسواق العالمية بسعر نحو 130 دولارا أمريكيا.