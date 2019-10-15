شركة أبل تصحيح ثغرة برمجية في تطبيقات iTunes

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

iTunes

متابعات_الخليج 365

قامت شركة أبل بتصحيح ثغرة برمجية في تطبيقات iTunes التي تعمل مع حواسب "ويندوز".



وأطلقت "أبل" الإصدارات الطارئة (iTunes 12.10.1) و(iCloud 7.14) للحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" بعد أن وصلتها معلومات تشير إلى وجود ثغرة برمجية خطيرة في تطبيقات iTunes المخصصة لتلك الأجهزة، وفقاً لتقارير مواقع معنية بشؤون التقنية.

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وقالت شركة Morphisec المتخصصة بأمن المعلومات إن الثغرة التي كانت في برمجيات iTunes على حواسب "ويندوز" سمحت لقراصنة الإنترنت بالتحايل على برامج مكافحة الفيروسات الموجودة في تلك الحواسب، ومكنتهم من تحميل برمجيات "الفدية" الخبيثة من نوع BitPaymer .

وتعتبر برمجيات BitPaymer من أخطر برمجيات "الفدية" التي انتشرت في العالم مؤخراً، ويمكن للهاكرز من خلالها تشفير ملفات البيانات والتطبيقات والبرامج في حاسب الضحية، ومطالبته بدفع مبالغ مالية لقاء فك تشفير بيانات جهازه.

وكانت "أبل" قد أزالت تطبيق iTunes في نظام Catalina الذي يعد أحدث نسخة من أنظمة macOSالمخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية والمكتبية، واستبدلته بتطبيقات أخرى، وعززت نظام التشغيل الجديد بميزة "قفل التنشيط" أو Activation Lock، وميزة Gatekeeper لزيادة أمن التطبيقات.