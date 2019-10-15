شركة أبل تصحيح ثغرة برمجية في تطبيقات iTunes

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
iTunes
متابعات_الخليج 365
قامت شركة أبل بتصحيح ثغرة برمجية في تطبيقات iTunes التي تعمل مع حواسب "ويندوز".
وأطلقت "أبل" الإصدارات الطارئة (iTunes 12.10.1) و(iCloud 7.14) للحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" بعد أن وصلتها معلومات تشير إلى وجود ثغرة برمجية خطيرة في تطبيقات iTunes المخصصة لتلك الأجهزة، وفقاً لتقارير مواقع معنية بشؤون التقنية.
وقالت شركة Morphisec المتخصصة بأمن المعلومات إن الثغرة التي كانت في برمجيات iTunes على حواسب "ويندوز" سمحت لقراصنة الإنترنت بالتحايل على برامج مكافحة الفيروسات الموجودة في تلك الحواسب، ومكنتهم من تحميل برمجيات "الفدية" الخبيثة من نوع BitPaymer .
وتعتبر برمجيات BitPaymer من أخطر برمجيات "الفدية" التي انتشرت في العالم مؤخراً، ويمكن للهاكرز من خلالها تشفير ملفات البيانات والتطبيقات والبرامج في حاسب الضحية، ومطالبته بدفع مبالغ مالية لقاء فك تشفير بيانات جهازه.
وكانت "أبل" قد أزالت تطبيق iTunes في نظام Catalina الذي يعد أحدث نسخة من أنظمة macOSالمخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية والمكتبية، واستبدلته بتطبيقات أخرى، وعززت نظام التشغيل الجديد بميزة "قفل التنشيط" أو Activation Lock، وميزة Gatekeeper لزيادة أمن التطبيقات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.