لهذا السبب.. الماء ليس الأكثر ترطيباً بل الحليب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

لبن

متابعات_الخليج 365

قالت نتائج دراسة جديدة إن شرب الماء قد يروي العطش لكنه لا يكفي وحده ليحصل الجسم على السوائل التي يحتاجها، في حين جاء الحليب خالي الدسم كمصدر أول للترطيب. وقام فريق البحث من جامعة سانت أندروز الأسكتلندية بدراسة طريقة استجابة الجسم لعدة مشروبات لمعرفة أيها الأكثر ترطيباً لجسم الإنسان في مواجهة الجفاف.



وبحسب النتائج التي نُشرت في "أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن"، تبين أن الشراب الأكثر ترطيباً للجسم هو الحليب خالي الدسم، يليه محلول ترطيب الجسم من الجفاف الذي يسببه الإسهال، ثم الحليب كامل الدسم في المرتبة الثالثة.

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وفي المرتبة الرابعة للمشروبات الأكثر ترطيباً للجسم جاء عصير البرتقال، ثم مشروب الكولا، يليه الكولا دايت، ثم الشاي المثلج، ثم المشروبات الرياضية، ثم الماء، ثم ماء الشعير، ثم القهوة.

وجاء الحليب في صدارة الترتيب لأنه يحتوي على سكر اللاكتوز والبروتين والدهون وبعض الصوديوم، وهي توليفة تساعد على سرعة امتصاص الجسم لسوائل الحليب، حيث يعمل الصوديوم كإسفنجة تمنع خسارة السوائل عن طريق البول.

وجاء محلول الجفاف بعد الحليب لأنه يحتوي على الصوديوم والسكر والبوتاسيوم وهي توليفة تسرّع من امتصاص الجسم للسوائل وتساعد على احتباسها داخل الجسم.