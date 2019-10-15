تعرف على خطة "فولكس فاجن" بشأن هيكلة "لامبورجيني"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

فولكس فاجن

وكالات_الخليج 365

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية - أكبر منتج سيارات في أوروبا - تدرس حاليا احتمال بيع أسهم شركة السيارات الفارهة الإيطالية "لامبورجيني" أو طرحها في البورصة.



وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة الألمانية تدرس إمكانية نقل العلامة التجارية "لامبورجيني" من شركة "أودي" إلى "بورشه" وهما أعضاء في مجموعة "فولكس فاجن".

وأشارت الوكالة إلى نجاح طرح أسهم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية "فيراري" التي ارتفع سعرها بأكثر من مرتين منذ طرحها في البورصة عام 2015.

وأضافت أن علامات السيارات الفارهة أصبحت أساسية بالنسبة لصناعة السيارات الأوروبية التي كانت الأسوأ أداء خلال 2018، ولا يزال أداؤها ضعيفا خلال العام الحالي في المخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية على مبيعات السيارات.

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وقال المحللون في شركة "أودو بي.إتش.إف" للاستشارات المالية إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الكيانات الصغيرة من "لامبورجيني" قد وصلت إلى "مرحلة النضج الكافية لكي تستقل" وتلبي توقعات السوق.

وأضاف المحللون أن "فشل طرح أسهم أستون مارتن (للسيارات الفارهة) يظهر أنه ليس من السهل تكرار نجاح فيراري".

يذكر أنه تم تسويق سهم شركة صناعة السيارات البريطانية "أستون مارتن" قبل طرح السهم منذ عام، على أساس المقارنة بالأداء القوي لسهم شركة "فيراري"، ولكن السهم لم يحقق النجاح المنتظر.

في الوقت نفسه لم تحقق "فولكسفاجن" المكاسب المنتظرة من فصل قطاع صناعة الشاحنات "تراتون" كشركة منفصلة.

وتراجع سعر سهم الشركة الجديدة بنسبة 16% منذ طرحه في البورصة في يونيو/حزيران الماضي ليكون السهم الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية التي تم طرحها خلال العام الحالي وكانت قيمتها أكثر مليار دولار.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "تراتون" إلى 4ر11 مليار يورو (6ر12 مليار دولار)، فيما تبلغ القيمة السوقية المقدرة لشركة "لامبورجيني" 14 مليار يورو، وفقا للمحللين في مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية.