الحكومة الفلسطينية تنعى شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نعت الحكومة الفلسطينية على لسان وزارة الداخلية، ناصر تحسين الفارس شقيق الإعلامية الأردنية الشهيرة علا الفارس، الذي توفي إثر مرض عضال الم به. وتقدمت الداخلية الفلسطينية من ذوي المرحوم بخالص مشاعر العزاء والمواساة. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته،وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان. وكانت علا الفارس كتبت عبر انستغرام: "انتقل الى رحمة الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس ...له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى". اقرأ أيضاً : وفاة شقيق الإعلامية علا الفارس.. وحركة "فتح" تعلن تفاصيل وفاته وأضافت علا الفارس التي انضمت مؤخرا لقناة الجزيرة الإخبارية بعدما كانت تعمل في قناة "ام بي سي" : "اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن". يشار إلى أن والدته ناهدة كامل مصطفى الفارس ام ماهر زوجة المرحوم تحسين عبد الرؤوف الفارس ووالدة كل من ماهر و عامر و ناصر وميادة وعائدة وميسون و غادة و ميساء قد انتقلت الى رحمة الله تعالى في العاشر من أيلول الماضي. وسيوارى جثمان المرحوم ناصر تحسين عبد الرؤوف الفارس الثرى الثلاثاء بعد صلاة الظهر من المسجد القديم الى مقبرة وادي الباذان وتقبل التعاز في منزل والد الفقيد الكائن في وادي الباذان للرجال وللنساء من بعد صلاة العصر لمدة ثلاثة ايام.

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