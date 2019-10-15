حالة الطقس في الأردن الثلاثاء.. أمطار رعدية وتحذيرات من تشكل السيول - فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة توقع موقع طقس العرب أن يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجيًا على الأردن مع الثلاثاء، حيث تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة فوق العديد من المناطق، لذا تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر بأجزاء عشوائية ومتفرقة تترافق مع نشاط الرياح المثيرة للغبار وربما العواصف الرملية المحلية. الثلاثاء نهارًا.... طقس غائم وحار وغير مستقر مع فرصة لزخات رعدية من المطر. تبقى درجات الحرارة نهار الثلاثاء أعلى من معدلها نسبة لهذا الوقت من العام بـ 5-7 درجات مئوية. حيث يكون الطقس حارًا نسبيًا ومغبرًا وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، ويكون غالباً غائم بكميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. ويتوقع هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، قد تكون غزيرة محلياً في بعض النطاقات الجغرافية الضيّقة،ما قد يتسبب في جريان الأودية و الشعاب وتشكّل السيول في بعض النطاقات الجغرافية. وتُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية. مع ساعات ليل الثلاثاء/ الاربعاء، استمرار الأجواء غير المستقرة وفرصة الامطار الرعدية ويُتوقع أن يستمر الطقس مغبراً وغير مستقر فوق أجزاء مُختلفة من المملكة ليلًا، كما تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، بما في ذلك مدينة العقبة، قد تكون غزيرة محلياً في بعض النطاقات الجغرافية، لذا فإنها قد تتسبب في جريان الأودية و الشعاب و تشكّل للسيول في بعض النطاقات الجغرافية. وتُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية. ويوصي طقس العرب خلال الحالة الجوية بضرورة: الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أو العواصف الرملية محلياً أثناء نشاط السحب الركامية. الانتباه من احتمال تشكل السيول في نطاقات جغرافية ضيقة وعشوائية مثل مجاري الأودية والمناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية و الشعاب الصحراوية. الانتباه من حدوث الانزلاقات على الطرقات بسبب الأمطار. وتاليًا عدد من النصائح الهامة عند القيادة في الطرقات التي تشهد هطول أمطار، للحفاظ على سلامتكم من الانزلاقات: خفف السرعة أثناء القيادة بما يتناسب مع حالة الطرق. اترك مسافة أمان أكبر من المطلوب في الأيام العادية. خذ أقصى جانب الطريق. ابتعد عن استخدام الفرامل في مثل هذه الظروف واستخدام الغيارات العكسية بدلا عنها.

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