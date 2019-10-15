شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده عام 1969.. اغتيال رئيس الصومال عبدالرشيد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان عبدالرشيد على شارماركى، هو الرئيس الثانى للصومال، وولد فى ‏١٦ أكتوبر ١٩١٩ وهو من قبيلة الدارود الصومالية، وقد تلقى تعليمه فى الكتاتيب وتابع دراسته حتى حصل على الثانوية فى ١٩٥٣.

وتلقى تعليمه الجامعى فى جامعة روما سابينزا بإيطاليا فى العلوم السياسية عام ١٩٥٩ وبعد عودته انضم لحزب اتحاد الشبيبة الصومالى فى ١٩٤٣ وانتخب لعضوية الجمعية التشريعية وبعد استقلال الصومال فى ١ يوليو ١٩٦١، اختاره الرئيس عبدالله أدن ليكون رئيسا للوزراء، وعند تأسيس البرلمان انتخب عضوا فى مارس ١٩٦٤ ثم فاز فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ١٠ يونيو ١٩٦٧ وأصبح رئيسا للصومال وقد شغل منصب الرئاسة فى الفترة من ١٠ يونيو ١٩٦٧ حتى اغتياله «زى النهارده» فى ١٥ أكتوبر ١٩٦٩ أثناء قيامه بزيارة لمدينة لاصعانود.

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وجاء اغتياله على يد شرطى باستخدام بندقية من مسافة قريبة وقد أدى هذا الحادث لحدوث انقلاب عسكرى قام به كبار القادة فى الجيش تمخض عنه تولى محمد سياد برى حكم البلاد.

يذكر أن عبدالرشيد هو والد عمر عبدالرشيد الدبلوماسى والسياسى الصومالى، والذى تقلد منصب رئيس وزراء الصومال فى الفترة من ١٤ فبراير ٢٠٠٩ حتى ٢١ سبتمبر ٢٠١٠ فى عهد الرئيس شيخ شريف شيخ أحمد، كما تقلد عددا من المناصب الدبلوماسية بالأمم المتحدة فى سيراليون وسريلانكا وعمل مستشارا سياسيا لأزمة دارفور.