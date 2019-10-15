شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تستضيف دورة تدريبية لقوات شرق أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى معهد دراسات السلام فى الخرطوم دورة تدريبية لقوات شرق أفريقيا (إيساف) فى مجال التخطيط للمهام المشتركة، بحضور الفريق بحرى ركن مجدى سيد عمر رئيس أركان القوات البحرية السودانية، ممثل وزارة الدفاع ورئاسة الاركان المشتركة، والسفير عبد الله عمر بوح، مدير سكرتارية منظمة "إيساف"، وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والمكون المدني.

ونقل بيان للقوات المسلحة السودانية، مساء الاثنين، عن الفريق بحرى ركن مجدى سيد عمر، قوله، فى كلمة فى افتتاح تلك الدورة، إن السودان من خلال موقعه الجيو استراتيجي، يسعى مع الأشقاء فى القارة إلى تطوير الآليات التى تمكن الاتحاد الأفريقي، من تحقيق الأمن والاستقرار، فى ربوع القارة والاستعداد لمجابهة تحديات المستقبل.

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من جانبه، أشاد مدير سكرتارية منظمة "إيساف" بجهود السودان فى دعم أنشطة المنظمة، والمساهمة فى إضطلاعها بدورها فى تجهيز قوات تسهم فى عمليات حفظ السلام.

وقال العميد الركن علاء الدين عثمان ميرغنى قائد قوات شرق أفريقيا، إن الدورة تضم مكونات "إيساف"، العسكرية والشرطية والمدنية، من كافة الدول الأعضاء، بغرض التكامل والتنسيق استعدادا للتدخل متى تطلب الأمر.