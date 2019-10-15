شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق هائل فى 3 بلدات لبنانية والنيران تلتهم الأشجار والمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، إن رجال الإطفاء بلبنان نجحوا فى إخماد الحرائق بجبل بلدة النفيسة العكارية، بعد حوالى 6 ساعات من إندلاعه.

وكان الحريق امتد بسبب سرعة الهواء إلى أراضى بلدتى مشحا والشيخ محمد العكاريتين وبالقرب من المنازل ولكن الحريق أخمد أخيرا بعد جهود مضنية قام بها عناصر "الدفاع المدنى" ومتطوعوه فى مراكز حلبا وخريبة الجندى وببنين العبدة وبزبينا وبمؤازرة من الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلي.

والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة والبلان والمنازل فى البلدات الثلاث، وكاد يصل الى أعمدة الإتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل، ويعمل الآن "الدفاع المدنى" على تبريد المساحات التى إحترقت خوفا من تجددها.

وفى السياق ذاته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات قالوا أنها للحرائق التى امتدت بسبب الرياح إلى 3 قرى لبنانية.