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جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد

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جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد

الخليج 365

أزالت شركة جوجل 29 تطبيق من متجر أندرويد التابع لها، والتى تجاوز عدد مرات تحميلها أكثر من 10 ملايين مرة من "بلاي ستور"، حيث أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات.

 

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، حيث يقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد تشغيلها الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية، والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق.

 

وعندما يقوم المستخدمين بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز، أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمي هواتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل، فيس بوك ويوتيوب، فيما أوصت جوجل المستخدمين بضرورة حذف هذه التطبيقات بشدة، وهى:

 

Feel Camera HD

 

Filter Photo Frame

 

Lens Flares

 

Magic Effect

 

QR Code Scanner

 

Super Mark

 

Photo Effect Pro

 

Art Filter

 

Lie Detector prank

 

New Hair Fashion

 

Smart Magnifier Pro

 

Magnifier Pro- Magnifying glass

 

 

Magnifying Glass Pro

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Cut Cut Mix

 

Cut Cut Mix Pro

 

Galaxy Overlay

 

Color Splash Photo Effect

 

Age Face

 

Photo Blur

 

Blur Image

 

Super Magnifier Lite

 

Magnifying Pro

 

Qing Camera

 

Reflex Camera HD

 

First Camera HD

 

Rhythm Camera

 

Pretty Makerup Photo

 

Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor

 

Multi Apps – Multiple Accounts simultaneously

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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