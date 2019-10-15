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جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الخليج 365
أزالت شركة جوجل 29 تطبيق من متجر أندرويد التابع لها، والتى تجاوز عدد مرات تحميلها أكثر من 10 ملايين مرة من "بلاي ستور"، حيث أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، حيث يقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد تشغيلها الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية، والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق.
وعندما يقوم المستخدمين بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز، أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمي هواتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل، فيس بوك ويوتيوب، فيما أوصت جوجل المستخدمين بضرورة حذف هذه التطبيقات بشدة، وهى:
Feel Camera HD
Filter Photo Frame
Lens Flares
Magic Effect
QR Code Scanner
Super Mark
Photo Effect Pro
Art Filter
Lie Detector prank
New Hair Fashion
Smart Magnifier Pro
Magnifier Pro- Magnifying glass
Magnifying Glass Pro
Cut Cut Mix
Cut Cut Mix Pro
Galaxy Overlay
Color Splash Photo Effect
Age Face
Photo Blur
Blur Image
Super Magnifier Lite
Magnifying Pro
Qing Camera
Reflex Camera HD
First Camera HD
Rhythm Camera
Pretty Makerup Photo
Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor
Multi Apps – Multiple Accounts simultaneously
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