جوجل تزيل 29 تطبيقا خبيثا من متجر أندرويد

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الخليج 365

أزالت شركة جوجل 29 تطبيق من متجر أندرويد التابع لها، والتى تجاوز عدد مرات تحميلها أكثر من 10 ملايين مرة من "بلاي ستور"، حيث أبلغت شركة الأمن السيبراني Quick Heal Security Labs عن هذه التطبيقات.



وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن 24 من أصل 29 تطبيقًا ضارًا تنتمي إلى فئة HiddAd، حيث يقوم هذا النوع من التطبيقات ببساطة بإخفاء أيقوناتها بعد تشغيلها الأول وإنشاء اختصار على الشاشة الرئيسية، والقصد من ذلك هو عدم السماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيق.

وعندما يقوم المستخدمين بتشغيل التطبيق من خلال الاختصار، تعرض هذه التطبيقات إعلانات ملء الشاشة على شاشة الجهاز، أما التطبيقات الخمسة الأخرى فهي Adware ويتم تثبيتها من خلال الإعلانات عندما يزور مستخدمي هواتف أندرويد مواقع التواصل الاجتماعي مثل، فيس بوك ويوتيوب، فيما أوصت جوجل المستخدمين بضرورة حذف هذه التطبيقات بشدة، وهى:

Feel Camera HD

Filter Photo Frame

Lens Flares

Magic Effect

QR Code Scanner

Super Mark

Photo Effect Pro

Art Filter

Lie Detector prank

New Hair Fashion

Smart Magnifier Pro

Magnifier Pro- Magnifying glass

Magnifying Glass Pro

Advertisements

Cut Cut Mix

Cut Cut Mix Pro

Galaxy Overlay

Color Splash Photo Effect

Age Face

Photo Blur

Blur Image

Super Magnifier Lite

Magnifying Pro

Qing Camera

Reflex Camera HD

First Camera HD

Rhythm Camera

Pretty Makerup Photo

Glitch Lens - Vaporwave & Ghost Photo Editor

Multi Apps – Multiple Accounts simultaneously