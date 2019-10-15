أغلى حذاء في العالم.. يعرض في دبي

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الخليج 365

اسمه "The Moon Star shoes" أي حذاء الشمس والقمر. وهو مصنوع من الذهب، مرصّع بثلاثين قيراطاً من الماس، وتزيّنه قطعة حجر نيزكيّ أثريّة. تمّ تقديم هذا الحذاء على متن يخت يرسو في "دبي مارينا". واستطاع أن يكسر رقماً قياسياً مسجّلا في كتاب غينيس، ليصبح بذلك أغلى حذاء في العالم.



- توقيع إيطالي وعرض إماراتي:

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يحمل هذا الحذاء توقيع المصمم الإيطالي المستقرّ في دبي أنطونيو فياتري. أما سعره فيبلغ 19,9 مليون دولار أي ما يوازي 73 مليون درهماً إماراتياً. وقد تمّ تقديمه في إطار أسبوع (MIDE Made in Italy, Designed in Emirates) للموضة الذي يعرض تصاميم إيطاليّة تمّ تنفيذها في الإمارات. ويكسر الرقم المسجّل حالياً في كتاب غينيس لأغلى حذاء في العالم ويبلغ سعره 15,5 مليون دولار.

- خصائص فريدة:

يتميّز هذا الحذاء بكعبه المصنوع من الذهب، وهو مرصّع بثلاثين قيراطاً من الماس ويحتوي على قطعة صغيرة من حجر نيزكي أثريّ تمّ اكتشافه في الأرجنتين خلال العام 1576. وليست هذه المرة الأولى التي يقدّم فيها المصمم أنطونيو فياتري حذاءً يكسر رقماً قياسياً، إذ سبق أن قدّم في دبي أيضاً خلال العام 2017 حذاء "ستيليتو" أدخل في تصميه أكثر من 700 غرام من الذهب عيار 24 قيراط. وقد قُدّر سعره بأكثر من 120000 درهماً إماراتياً. وقد قال عنه المصمم حينها: "كل شيء ممكن ...فكلمة مستحيل غير موجودة في قاموسي".