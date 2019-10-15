بوتين.. اليوم في الإمارات لتجسيد قوة الشراكة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية لتجسيد قوة الشراكة الاستراتيجية، يبحث خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية،

والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو/‏حزيران العام الماضي لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد سيرجي كوزنيتسوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة أن زيارة بوتين إلى دولة الإمارات تشكل قفزة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن الزيارة تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

وأضاف: إن هذه الزيارة ستشهد تطوراً كبيراً في تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما، وقال: نحن فخورون بتعاوننا المشترك في قطاع الفضاء وسعداء بنجاح مهمة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء التي جاءت ضمن بعثة روسية.