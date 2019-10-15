أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي للذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ظهر أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في المنطقة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة المعرض المصاحب للفعالية، والذي يضم 52 منصة من كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والرياضة تمثل 36 دولة، تعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة.

ثم قام سموه، يرافقه مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بتكريم الوزراء والعلماء وأبطال العالم من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، وهم: عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وهاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا، والبروفيسور مارك رايبرت، أشهر صانع روبوتات في العالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس، والبروفسور كرستيان جوتمان الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال، وريجن ماتشادو بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، وكولن ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة.

حضر الافتتاح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وحميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والأمناء العامون للمجالس الرياضية بالدولة، وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

واتفق المشاركون في الحدث على ضرورة العمل بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الرياضة وخلق مزيد من الفرص في هذا الجانب، وأكدوا أن التجربة أثبتت أن هذا الجانب أضاف العديد من الإيجابيات والتحليلات الفنية للجانب الرياضي وساعد على معالجة العديد من الأمور العالقة في هذا الشأن، وتطوير أداء الطلاب في المدارس ومساعدتهم على المشاركة في الألعاب الرياضية المختلفة، مشيرين إلى تجربة أرمينيا في هذا الجانب من خلال لعبة الشطرنج، وكذلك التجربة الصينية، وتجربة الاتحاد الأوروبي. وكانت فعاليات اليوم الأول قد أقيمت من خلال 5 جلسات دارت حول تطوير الأداء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وعرض التجارب في هذا المجال.

وتقام اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر من خلال إقامة 5 جلسات، حيث ستكون الأولى بعنوان الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والثانية بعنوان رياضات المستقبل، وتقام الجلسة الثالثة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في استمرارية الأداء الفني، وتحمل الجلسة الرابعة عنوان مستقبل البطولات الكبرى وتحدياتها، فيما ستكون الجلسة الخامسة بعنوان الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا.

وأكد شين زوهي مدير عام مدينة جينكدو الصينية، أن بلاده لديها العديد من المشاريع التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وقد وصلت في عام 2018 إلى أكثر من 40 مركزاً وشراكة مع 5000 شركة حول العالم، إضافة إلى إنشاء 35 شركة من أجل تطبيق مبدأ التأشيرة في المطارات خلال 45 دقيقة فقط.

وقال: «إن مدينة جينكدو هي مدينة يأتي إليها الأفراد ولا يرغبون في مغادرتها مجدداً، ما يجعلها أكثر المدن سعادة حول العالم، وذلك للتطور اللافت فيها من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي، وقد عملنا على نقلة نوعية في المجال الرياضي».

وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تتم في المدينة قال: «هناك العديد من المشاريع الرياضية التي نعمل عليها خلال الفترة الحالية والتي نخطط من خلالها للمستقبل، وقد قمنا باستضافة 25 فعالية عالمية، وما يقارب 30 مهرجاناً دولياً، و50 لعبة عالمية». وأضاف: «لدينا أكثر من 12 ألف قدم من الملاعب، وفي العام الحالي عملنا على إيجاد العديد من المنافسات الدولية التي أقيمت في المدينة من أجل الترويج لها، وقد تم تقييمها بالمدينة الذهبية، بعدما نجحت في استضافة العديد من النشاطات، لتصبح ذات شهرة عالمية».



فرصة لجذب المزيد من الجماهير

شهدت الجلسة الرابعة والمخصصة للجماهير والملاعب الذكية الحديث عن كيفية جذب الجماهير ودعمهم من خلال وسائل الذكاء الاصطناعي، واستعرض فيها دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريك الأمريكي تجربة نادي دالاس مافريك لكرة السلة، كما استعرض درخان آكر رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة نادي غلطة سراي تجربة النادي في تطبيق الذكاء الاصطناعي. وتحدث براين بالكومبي المدير التنفيذي لسباقات السيارات ذاتية القيادة (روبو ريس) عن الرياضات الحديثة وكيف كان تأثيرها، إضافة إلى مشاركة ساكي تاسوديس مدير عام شركة «ساب» الألمانية للتقنيات الإلكترونية.

وقال دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريك الأمريكي الذي استعرض تجربة نادي دالاس مافريك لكرة السلة، إن ناديه قام بالعديد من التجارب في هذا المجال الذي وصفه بالرائع من أجل تطويره بشكل كبير لخدمة اللاعبين وتطوير لياقتهم البدنية.

من جانبه قال درخان آكر رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة نادي غلطة سراي: تجربة النادي في تطبيق الذكاء الاصطناعي كانت قديمة للغاية وكانت البداية من خلال التواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما عملنا على التواصل بشكل أكبر مع الجمهور من خلال قاعدة بيانات كبيرة، وتطبيق خاص بفريقنا تم تحميله 7 ملايين مرة.

وأضاف: قمنا بعمل عقد مع أحد البنوك المحلية، ونشارك الأرباح معهم، وكذلك لدينا العديد من الخدمات الذكية الأخرى من خلال تحسين خدمات العملاء، إضافة إلى قسم الرياضات الإلكترونية، وكلها خطوات إيجابية من أجل تحسين عملنا وتطوير الأداء من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.