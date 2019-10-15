الملك سلمان: نتطلع إلى العمل مع روسيا لمحاربة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، اللذين وقّعا 20 اتفاقية للتعاون.

وأضاف، في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن «الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في الطاقة ستكون لها آثار إيجابية». وقال «نتطلع للعمل مع روسيا دوماً لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب».

فيما قال بوتين إن «روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً». وأكد أن التبادل التجاري بينهما ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأضاف «السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين»، مؤكداً أن التنسيق الروسي السعودي، مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه إلى الرئيس بوتين، أن تعاون البلدين في الطاقة، سيحقق الاستقرار. وأضاف «نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن، وضرورة الوصول لحل سياسي. والسعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة».

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان وبوتين، في قصر اليمامة بالرياض. وقبيل الجلسة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يزور المملكة في أول زيارة رسمية منذ 12 عاماً.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير الكثير من مجالات التعاون. وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصراً جوهرياً في تنمية اقتصاد العالم.

وشملت اتفاقات البلدين عدداً من المجالات، منها على الخصوص، إعلان نيات مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء، ومؤسسة الفضاء الحكومية الروسية، للتعاون في «الرحلات الفضائية المأهولة» و«نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس». كما جرى تبادل بروتوكول للتعاون في الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي. ومشروع مذكرة تفاهم لتسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين. وجرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الصحة في البلدين. كما تبادلا اتفاقية لإنشاء ملحقية تجارية بين حكومة المملكة والحكومة الروسية. (وكالات)