شكرا لقرائتكم خبر عن حوارية قيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

قال القلم: بعد إعلان فوز قيس سعيّد بالرئاسة التونسية، كان من المحال الظفر بمحاورته على انفراد، فلم يكن في الإمكان أبدع من زيارة طيفه في المنام. لعدم إضاعة الوقت في المقدمات، فالمقدمة في تونس تكون دائماً خلدونية أو لا تكون، بادرته، والتهنئة ليست للنشر: «أجئت تطلب عدلاً..أم تغمر البيت عدلاً ؟» قال: الرئيس الذي يكون رئيساً بحق، هو ذلك الذي ترى فيه أطياف الشعب جميعاً نفسها، بكل توجهاتها ومطامحها ومشاربها الفكرية. العدل هو أن تلمس فئات الشعب ميزان العدالة وموازين القيم في من يقود مسيرتها. الشعوب لديها أدوات استشعار تدركها البصائر ولا تحيط بها الأبصار.لهذا اختارتني أغلبية كبيرة فيها كل ألوان اليسار واليمين والوسط.

قلت: حقّاً هذا غير مألوف، لكنك أرهقت مناصري منافسك، فقد استأثرت بأكبر نسبة من فتيان تونس وفتياتها، من سن 18 إلى 25، وحين طوت حتمية فوزك تونس، فزعوا بآمالهم إلى الكذب، فأشاعوا أنك مصاب بالداء الخبيث. كان الانتخاب لديهم غير نبيل، بل هو أشبه بالانتخاب القروي.قال:عفى الله عمّا سلف، وسأكون رئيسهم العادل هم أيضا.المهم على ذكر السرطان، هو أن الخلية السرطانية لن يكون لها مكان في تونس، ستكون القضية الفلسطينية المركزية العادلة قضية تونسية أيضا، حتى لو تخلى عنها بعض أهلها.العدل هو ألاّ نبيع القضايا العادلة.

قلت: إن الأوضاع الاقتصادية التونسية لا تسرّ، والنهج الاستقلالي السيادي الذي تعد به، غالبا ما تسعى إلى تكسير مجاديفه القوى الخارجية التي لا تُقرض شعيرة أو خردلة إلاّ بإملاءات وطلب تسهيلات هي تعسيرات منهكات، فما أنتم فاعلون؟ قال: إن أفضل ترشيد للاقتصاد هو العدل. إن ما ينهبه الفساد المالي يعادل ميزانيات عدة، فإذا قضينا عليه فكأننا أضفنا موارد جديدة إلى الميزانية العامة. الأهم هو أن الفساد الإداري الذي تتفشى منه أمراض البطالة والتهميش، إذا قضينا عليه، أضفنا مئات ألوف الطاقات المنتجة إلى البلد. التركيز على الوطن المنتج المبتكر، بإعادة تأهيل الكفاءات الموجودة، وتطوير التعليم وتأسيس البحث العلمي وتوسيع مجالاته، كل ذلك تتقدم به الزراعة والصناعة والتقانة، وتقلل الحاجة إلى مؤذيات الارتهان للقوى الخارجية.

لزوم ما يلزم: النتيجة العدلية: حين يكون الرئيس أستاذاً في القانون الدستوري، والسيدة الأولى قاضية، يصبح العدل ثقافة.

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