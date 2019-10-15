الإمارات تفتتح مدرسة بعد تأهيلها في الصعيد بشبوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات مد يد العون للأشقاء اليمنيين ضمن رسالتها الإنسانية؛ الرامية إلى التخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية؛ عبر تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة، خاصة قطاع التعليم.

وفي هذا الشأن، افتتحت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي مدرسة «حسحسة للتعليم الأساسي» في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، بحضور علي نسعان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من الكوادر التربوية؛ وذلك ضمن دعم الإمارات المتواصل للعملية التعليمية في شبوة، الذي يشمل بناء وتشييد وترميم المدارس.

وثمن علي نسعان الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيع الحياة في المحافظة، مؤكداً أن افتتاح المدرسة بعد ترميمها وإعادة تأهيلها وتأثيثها مكّن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى مقاعد الدراسة، فيما عبّر سند العبود الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الصعيد، عن سعادته بافتتاح المدرسة؛ بعد اكتمال العمل فيها بوقت قياسي، مؤكداً أن مثل تلك المشاريع تعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة، وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات ليس في شبوة وحدها، وإنما في المحافظات المحررة كافة.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات التي لم تدخر جهداً في سبيل تطبيع حياتهم، والعمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية.

على صعيد متصل، سلمت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن برادات وخزانات مياه مقدمة من الدولة لمصلحة مدارس المحافظة؛ وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها الإمارات.

وبلغ عدد البرادات والخزانات التي تم تسليمها للدكتور محمد الرقيبي مدير مكتب التربية في عدن 66 براداً و35 خزاناً بسعة 1000 لتر.

وأشاد الرقيبي بهذه المناسبة بجهود دولة الإمارات؛ ممثلة في «هيئة الهلال الأحمر»؛ لدعم العملية التعليمية بمدارس عدن ابتداء من صيانتها خلال السنوات الماضية وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر ووسائل التعليم وتوفير الحقيبة المدرسية للطلاب إلى جانب الأنشطة اللاصفية علاوة على الدعم الجديد؛ المتمثل في «برادات وخزانات» توفر المياه الباردة للطلاب في مدارسهم في ظل جو شديد الحرارة. (وام)