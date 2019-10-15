شكرا لقرائتكم خبر عن هروب غربي من سوريا بعد الانسحاب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا وبريطانيا سحب جنودهما (قوات خاصة) ومستشاريهما العسكريين من شمالي سوريا، بعد فقدان الدعم اللوجستي الأمريكي. وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي: «لم نخف مطلقاً حقيقة أن الدول التي لها وحدات عسكرية صغيرة لن تكون قادرة على البقاء في حال انسحاب الولايات المتحدة»، بينما انتشرت قوات الجيش السوري المدعومة بآليات ثقيلة ومدرعات، أمس الاثنين، في تل تمر، ومحيط منبج، والطبقة، وعين عيسى، باتجاه دخول كوباني (عين العرب)، وباتت على تماس مع القوات التركية على الحدود الشمالية الشرقية.

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