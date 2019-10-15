مباحثات السلام السودانية تنطلق في جوبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن، وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان التزام وعزم كل مؤسسات السلطة الانتقالية على إنفاذ مهام الفترة الانتقالية، وتحقيق السلام؛ باعتباره أولى تلك المهام، كما أعلن التزامه بالإيفاء بتوقيت مراحل الانتقال في البلاد وصولاً إلى حكم ديمقراطي حر يلبي طموحات السودانيين.

وقال البرهان خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لجولة المفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة التي انطلقت، أمس الاثنين، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، إن الحكومة تتطلع لوضع أسس لحل كل قضايا ومشاكل السودان عبر الحوار، وأعلن حرصه على أن تكون جولة المفاوضات الحالية نهائية؛ لوضع حد لمشاكل السودان ومعاناة 5 ملايين نازح ولاجئ شردتهم الحرب.

ودعا البرهان قادة الفصائل المسلحة؛ للعمل مع السلطة الانتقالية، لحلحلة أزمات البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحل شامل، باعتبار أن الجميع شركاء لا غالب ولا مغلوب، وأشار إلى أن التفاوض يختلف في هذه المرة عن السابق؛ حيث أصبح الجميع شركاء في الثورة وفي الحلول التي ستخرج السودان من وهدته، مؤكداً أن الفصائل المسلحة جزء أصيل من مكونات الثورة.

وتمسك البرهان بمنبر جوبا؛ باعتبار أن دولة جنوب السودان هي الأكثر تأهيلاً؛ لتولي الوساطة بين السودانيين، وامتدح جهود الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت من أجل استقرار السودان، وقال: إن مبادرة سلفاكير للسلام في السودان ولدت من رحم الثورة السودانية.

كير يدعو إلى تقديم تنازلات

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من جانبه، دعا رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الخرطوم والحركات المسلحة، لتقديم تنازلات؛ من أجل التوصل إلى سلام سيمثّل دفعة للجارة الجنوبية التي تقترب من تشكيل حكومتها الانتقالية.

وأضاف كير: أناشدكم التفاوض بنية حسنة، مع ضرورة تقديم بعض التنازلات؛ من أجل التوصل لسلام واستقرار في السودان والإقليم ككل، وأشار إلى الرغبة في أن يتحقق سلام داخلي في البلدين، وأن يكون هناك تعايش بين مواطني الدولتين.

وقال: تجربتنا تظهر أنه لا يمكن لأي طرف أن يكسب المعركة عبر فوهة البندقية، وإنما عن طريق الحوار السياسي والتفاوض والتسويات التي تقود لحل جميع النزاعات.

بدوره، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هيئة «إيقاد» بدعم مبادرة سلفاكير لإحلال السلام في السودان، وأعرب عن أمله بأن تقود جولة المباحثات إلى تمهيد الطريق أمام الأطراف السودانية، للتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب ويحقق المصالحة.

وقال: أتمنى أن يمهد لقاؤنا هذا لتحقيق اتفاق بين الحكومة الانتقالية وبقية الأطراف السودانية، حتى ينخرط الجميع في عملية المصالحة، وأضاف: أثمن مبادرة سلفاكير كما أدعو الإيقاد إلى دعمها بالكامل، فهناك فرصة كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان الإقليم.

الثورية تؤكد رغبتها الصادقة في السلام

في سياق متصل، أعلن الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية التزام الجبهة الكامل بإعلان جوبا الذي تم توقيعه مع الحكومة خلال الشهر الماضي، وأعرب عن رغبة الجبهة الصادقة واستعدادها الكامل وبإرادة وافرة في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في السودان؛ وذلك بالدخول في عملية سلمية جادة.

وأكد إدريس رغبة الجبهة في مناقشة التفاصيل الكفيلة لدفع العملية السلمية؛ من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل، وقال: جاء الوقت لمخاطبة جذور الأزمة السودانية الماثلة للعيان وإقامة نظام جديد في السودان وفق ترتيبات سياسية جديدة تستند على المواطنة المتساوية.

وشكل اتفاق المبادئ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وخارجها، نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام. ونجحت الأطراف السودانية عبر وساطة رئيس جنوب السودان، في الاتفاق على خريطة طريق تمهد للعملية التفاوضية التي انطلقت، أمس، بقاعة الحرية بمدينة جوبا.

وكان قد وصل إلى جوبا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد رئيس منظمة «إيقاد»، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي؛ للمشاركة في مباحثات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة.