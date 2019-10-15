شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين لا صحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

بين طبيب يغالي في فحوصه، وشركات تأمين صحي تعمل دون حسيب أو رقيب، تزداد علة المريض، الذي كثيراً ما يقف لا حول له ولا قوة أمام رفض تغطية قيمة فاتورة علاجية، ما كان لها أن تكون بهذا الارتفاع، لو أن الطبيب تمسك بأدنى مبادئ الخدمة، وأذعن لقَسَم «أبقراط»، ووضع علاج مراجعه نصب عينيه، بعيداً عن زيادة أرباح المشفى الذي يعمل به، على حساب مريض، يقف وحيداً في حلبة صراع، طرفاها طبيب وبطاقة تأمين لا تغطي أدنى احتياجاته الصحية.

كثيراً ما اشتكى المرضى من طلبات الأطباء التي لا تنتهي، حيث يحمل أحدهم علّته، ويتوجه بها إلى أقرب مركز طبي، علّه يضع حداً لآلامه التي يغذيها رفض شركات التأمين تغطية ما أفاض به الطبيب عليه من فحوص، إذ ما إن يبوح بوجعه حتى يمتشق الطبيب قلمه، ويكتب من الفحوص، ما يحتاج إليه المريض، وما ليس يغنيه عن آلامه شيئاً.

بعدها يبدأ المريض رحلته بين ردهات المستشفى، حيث يستهلها أولاً بالحصول على موافقة «التأمين» الذي قد تطول مدة الحصول عليه إلى أكثر من ساعة، ليذهب بعدها حاملاً أوجاعه إلى المختبر، ومنه ينتقل إلى مركز الأشعة، ليعود بعدها إلى الطبيب، الذي ما إن يطالع النتائج التي رفعت إليه، حتى يبشره أن وضعه الصحي سليم وأن ما يشكو منه ليس سوى عوارض «نزلة برد»، ولا يحتاج إلى أكثر من حبوب للصداع.

بعض المرضى تولدت لديهم قناعة أن ما يطلبه الطبيب من فحوص، الهدف منها زيادة أرباح المشفى، بعيداً عن الوقوف على سبب العلة، وهو ما صادقت عليه شركات التأمين التي غذّت طواقمها بمن هم على دراية بالشؤون الطبية، موكلة لهم مهمة قبول أو رفض الطلبات المرفوعة إليها، فضلاً عن تخويلهم الموافقة على صرف الأدوية من عدمه.

وإذا كان هذا هو واقع حال المشتركين في باقات التأمين العليا، فإن أصحاب الباقات الأساسية وضعهم أكثر صعوبة، نظراً لربط استقبالهم في المستشفيات بالتوجه أولاً إلى العيادات المدرجة ضمن شبكة مقدمي الخدمات الخاصة بهم، التي تتولى بدورها تحويل المريض إلى المستشفى في حال كان يحتاج إلى العرض على طبيب أخصائي، وهنا تبدأ معاناة المريض الذي قد ينتظر أكثر من أسبوع حتى يقبل طلب علاجه.

تلك المشكلات دفعت بعدد من المستشفيات إلى كسب ودّ المرضى ببطاقة تأمين صادرة عنها، تغنيهم عن انتظار الموافقات، ليجد عندها المرضى ضالتهم العلاجية، وبعد أن أثبت هذا الحل نجوعه، تعالت الأصوات المطالبة المستشفيات الحكومية بالسير على هذا المنوال، وسحب البساط من تحت شركات التأمين التي تحولت بوالصها إلى «لا صحية».

تخفيض فاتورة العلاج مرتبط بالدرجة الأولى بكفاءة الطبيب، الذي عليه بحكم تمرسه وصف الدواء الناجع بأقل تكلفة، فيما على شركات التأمين التحلي بشيء من المرونة، وعدم السير في ركب الحكمة القائلة «المساواة في الظلم عدل»، فإسراف البعض في طلب الفحوص لا يعني رفضها لمن هو بحاجة إليها.

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