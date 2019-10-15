«إسرائيل» تعتقل فلسطينيين بتهمة «ممـارسة السيادة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، مسؤولين فلسطينيين بسبب ممارستهما «سيادة السلطة الفلسطينية» في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفاد محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والذي أكد اعتقال كل من محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة «فتح» في القدس شادي مطور.

وقال محمود: إن اعتقال المسؤولين جاء بسبب «ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس». وتمنع «إسرائيل» أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس. ودانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان «الاعتقالات المتكررة لغيث ومطور (...) بعد اقتحام منزليهما في القدس». وداهمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى منزلي غيث ومطور في القدس واعتقلتهما.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في أول أيام ما يسمى بعيد «العرش» اليهودي. وفتحت شرطة الاحتلال الساعة السابعة والنصف، من صباح أمس، باب المغاربة ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود وإجراءات مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين للمسجد. وأبعدت عناصر الشرطة المصلين الموجودين في باب الرحمة شرقي الأقصى وأخلت الساحة المحيطة بالمصلى، لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال أيام عيد «العرش» اليهودي.

وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس «تلمودية»، بحجة الأعياد اليهودية وغير الأعياد، وإقدام سلطات الاحتلال على إخراج المصلين من ساحات مصلى باب الرحمة الذي يستهدف بشدة في محاولة من قبل الاحتلال لإعادة إغلاقه بعدما نجح المقدسيون من إعادة الصلاة فيه.

واقتحمت قوات الاحتلال، خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وشرعت بعمليات تفتيش. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن مركبتين عسكريتين داهمتا المنطقة، وبدأ الجنود بتفتيش عدة خيام تعود للمواطنين دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.(وكالات)