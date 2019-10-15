«سجلات القط الرحال»يفتتح «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمل سرور

بحضور نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والأجنبية، انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، حتى 18 الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. وتستضيف دورة هذا العام 132 فيلماً من 39 دولة تحت شعار «أفلام مستوحاة من كتب».

افتتح فعاليات الحدث الفيلم الياباني الروائي «سجلات القط الرحال» للمخرج كويشيرو ميكي، وهو عمل يحمل عنوان العمل الأدبي للمؤلف الياباني هيرو اريكاوا، ويروي قصة البطل «ساتورو»، الذي يعثر في رحلة بحثه عن مأوى لقطته المشردة على خطوط تقوده إلى ماضيه المتشابك، إلى جانب الفيلم البريطاني «تحلو بالشجاعة» للمخرجة جوان سلمون، الذي يعد أحد الأفلام القيمة التي تقف شاهدة على تفاصيل ويوميات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، وكوكبة من النجوم أبرزهم الممثلون الكويتي عبد الرحمن العقل، والسوري باسل خياط، والسعودي عبد المحسن النمر، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، يرافقهم الفنان والمخرج عبد الله الجنيبي، والمخرجة نهلة الفهد، والناقد والمخرج المصري يسري نصر الله، والمخرج الكندي جوليان كارينجتون، والمخرجة البريطانية جوان سلمون، والممثل السعودي الشاب عبد الله علي. واستضاف الحفل شخصيات فنية عربية منها الفنانات السورية ديما بياعة، والمصريتان شيري عادل، وجميلة عوض، والمخرج المصري عادل عوض.

فئة طموحة

في كلمتها خلال الحفل الافتتاحي، أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة «فن» ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أنه يواصل تطوره وتميزه عاماً بعد آخر بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودورة هذا العام مميزة على مختلف المستويات، باسمها وشعارها، بأهدافها وأبعادها، وبأعداد الأفلام المشاركة التي تضاعفت ثلاث مرات عن العام الماضي.

وقالت: ما شهدناه من إقبال كبير للشباب على المشاركة في دورة هذا العام، يدلّ على أن ثقتنا بهذه الفئة الطموحة والواعدة، كانت في محلها يوم الإعلان في العام الماضي، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه ابتداءً من العام 2019 سيصبح الشباب جزءاً من مسيرة المهرجان الهادف إلى بناء جيل قادر على استنهاض تجربة السينما العربية ونقلها إلى العالمية.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي: نحتفي هذا العام بالشارقة، إمارة العلم والنور والثقافة التي استحقت لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، ولا شك أن نيلها هذا اللقب يمنح المزيد من البعد لكافة فعالياتها وبشكل خاص الثقافية منها، فالسينما ثقافة وكتاب وروايات وأبطال وشخصيات، ونعتبر أن الاحتفاء بالكتاب هو احتفاء بالفنون كافة، هذا ما يعكسه تصميم هذا المكان وبعض الأقسام في المهرجان مستوحاة من مشاهد الأفلام السينمائية المأخوذة من روايات عالمية، لنبقى في أجواء الكتاب ورحاب المعرفة.

وتابعت: قررنا في هذه الدورة أن ننظم كرنفالاً فنياً للأطفال الأيتام في جمهورية مصر الشقيقة، لأن الفن بالنسبة لنا لم يكن يوماً مفصولاً عن العمل الإنساني، بل نحن ننظر إليه كونه المعبّر الأسمى عن الإنسانية في أجمل صورها، وكما في كل عام نستهدف الأطفال ممن يعانون ظروفاً اجتماعية قاسية، حيث ننظم إلى جانب العروض السينمائيّة الهادفة، سلسلةً من الورش والندوات والأنشطة، التي نؤكد من خلالها أن التمتع بالفنون وجمالياتها هو حق طبيعي لكل طفل، تماماً كالحق في الحياة والغذاء والأمان.

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خبرات فنية

قال الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل: نلتقي في حدث بات نافذة استثنائية تفتح على آفاق واعدة تأخذ الأجيال الجديدة نحو معارف وخبرات فنية هي الأهم على صعيد حاضرهم ومستقبلهم، ونؤمن بأن السينما هي المجال الحيوي لإيقاظ الحسّ المبدع في نفوس الجيل الجديد، والتي تشكّل رؤية فنية مبدعة تترسّخ في الذاكرة.

قالت الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم: يثبت المهرجان في كلّ عام أنه منصة واعدة ومهمة تقود الأجيال الجديدة إلى آفاق الإبداع واكتشاف الجمال في أبسط الأشياء والتفاصيل، الجمال في الحياة، والكامن وراء النص والصورة، كما يعدّ فرصة استثنائية لاكتشاف الأعمال السينمائية العالمية ذات الأثر المهم في نفوس الأجيال الجديدة وهذا أمر غاية في الأهمية.

قال الممثل السعودي الشاب عبد الله علي، ضيف حفل الافتتاح: سوف نشارك العالم قصصنا التي ننتجها، ونخرجها ونمثل فيها.

قالت المخرجة البريطانية جوان سلمون: يسعدني أن يستضيف المهرجان فيلم تحلوا بالشجاعة الذي أردت من خلاله مشاركة الجمهور حلمي الخاص بأن أصبح فنانة.

«فن» تدخل «جينيس» بأكبر درس تصوير

تمكنت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأعلى نسبة مشاركة في ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي، وصلت إلى أكثر من 404 يافعين.

تعاونت المؤسسة مع شركة «كانون» العالمية المتخصصة في التجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير، لتحطيم رقم «جينيس» الذي كان مسجلاً بمشاركة 250 طالباً في ورشة استمرت ثلاثين دقيقة، ونجحت «فن» في تجاوز هذا العدد من خلال ورشتها التي استمرت 30 دقيقة و19 ثانية. وقدم الورشة التي أُقيمت في قصر الثقافة على هامش المهرجان في الشارقة، وشارك فيها طلبة من مدرسة الشعلة، الإماراتي عبدالله البقيش الحائز جوائز في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، ويتميز بتخصصه في تصوير المباني، وله العديد من المشاركات في معارض محلية ودولية. تركزت الورشة على أساسيات التصوير، وزواياه، وخصائصه التي تتعلق بخيارات ضبط الألوان، وغيرها. وحضر 25 متطوعاً من مجموعة «نبض الإمارات» ورشة العمل ليشهدوا على تحقيق «فن» إنجازها في تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد المشاركين.