اختبار تايلاندي للصدارة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك:العوضي النمر

يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المحافظة على صدارة المجموعة السابعة؛ حينما يواجه نظيره منتخب تايلاند «أفيال الحرب» عند الرابعة من عصر اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يتصدر «الأبيض» المجموعة برصيد 6 نقاط، ينافسه منتخب تايلاند برصيد 4 نقاط، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً في المجموعة؛ بعد فوزه على ماليزيا في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف، والفوز على إندونيسيا بخمسة أهداف دون مقابل في دبي، ولكن مباراة اليوم تختلف عن سابقتيها؛ نظراً لتطور مستوى منتخب تايلاند خلال الفترة الأخيرة.

ويعد هذا اللقاء ثالث مهمة رسمية للمنتخب خلال التصفيات، وللمدرب الهولندي فان مارفيك مع الأبيض، ويطمح منتخبنا في مواصلة تحقيق الفوز، وتعويض نتيجة آخر لقاء بين الفريقين في كأس أسيا التي أقيمت في الإمارات مع بداية العام الحالي، وانتهت بهدف للفريقين.

ويعد لقاء اليوم تحدياً لنجوم الأبيض مع أنفسهم أولاً؛ لكونه لقاء يختلف عن اللقاءين السابقين، كما يعد صراعاً على الصدارة، وتبدو معنويات اللاعبين عالية، ولديهم عزيمة قوية على تقديم أداء جيد؛ يتوج بتحقيق الفوز، واقتناص 3 نقاط، تعزز من مسيرة الفريق بالتصفيات.

ويتطلع المدرب مارفيك إلى فرض أسلوب لعب المنتخب على منافسه تايلاند، حتى لا يجاريه في السرعة التي من شأنها إرهاق لاعبي الأبيض؛ لذلك لن يجازف مارفيك بالاندفاع الهجومي، وترك مساحات للفريق المنافس يهدد بها مرمى خالد عيسى؛ نظراً لتوقع أن يلعب الفريق الضيف بطريقة هجوميه معتمداً على الانطلاقات السريعة من الأطراف، والاختراق من العمق، وطالب مارفيك لاعبيه باليقظة والتركيز وحسن التعامل مع الهجمات، بما يعزز من فرص المحافظة على نظافة شباك الفريق، مع حسن استغلال الفرص التي تسنح من خلال المرتدات السريعة، خير استغلال؛ لكونها ربما تكون قليلة خلال زمن المباراة.

تجد مباراة منتخبنا الوطني مع تايلاند اهتماماً جماهيرياً كبيراً؛ إذ تشهد عملية بيع التذاكر إقبالاً من قبل الجمهور التايلاندي، ويتوقع أن يشاهد المباراة ما يزيد على 20 ألف متفرج مع أن السعة المقررة للاستاد هي 25 ألف متفرج، ويقع الملعب في مدينة براثومثاني ويتبع الاستاد لفريق بوليس يونايتد.

يتوجه منتخبنا الوطني من ملعب تاماسات عقب انتهاء مباراته أمام تايلاند، إلى مطار بانكوك الدولي مباشرة؛ من أجل العودة إلى البلاد، في رحلة تستغرق حوالي 6 ساعات، وسوف ينضم اللاعبون إلى أنديتهم بعد الوصول، والاستعداد للمشاركة في منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي ستقام خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

هذا وأكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني أن مباراة اليوم أمام تايلاند تعد قوية وصعبة للفريقين؛ نظراً لرغبتهما في تحقيق الفوز، واعتلاء الصدارة، مما يزيد من أهمية المباراة، مبيناً أنه درس المنتخب التايلاندي جيداً؛ من خلال أدائه في المباريات الماضية.

وأشار فان مارفيك إلا أنه يعد الفريق التايلاندي من أفضل المنتخبات الآسيوية خلال الفترة الماضية؛ حيث تطور الفريق كثيراً، وظهر بمستوى جيد خلال منافسات كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الحالي.

وقال: منتخب تايلاند تطور أكثر مع مدربه الحالي، مما يدعونا إلى حسن التعامل معه وزيادة التركيز خاصة وأن الفريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره، لا أخشى سوى من حالة الطقس خاصة مع سقوط أمطار غزيرة خلال المران الأخير، أمس، مما ينذر بهطول مزيد من الأمطار، وأخشى في حال هطولها عند توقيت المباراة أن تؤثر سلبياً في أرضية اللعب.

وأكد مارفيك حسن إعداد الأبيض لهذه المباراة؛ على الرغم من ضيق الوقت ما بين مباراتي إندونيسيا وتايلاند، وقال: نأمل أن يظهر لاعبونا بمستوى جيد يعكس حسن استعدادهم للمباراة.

وعن الفارق بين مستوى تايلاند عندما كان مارفيك يقابله مع المنتخب السعودي، قال: هناك فارق زمني قدرة 4 سنوات، وأعتقد الأمور تغيرت سواء لي؛ حيث أدرب الآن المنتخب الإماراتي، وللمنتخب التايلاندي الذي سبق وأشرت إلى أنه تطور كثيراً.



العطاس: نتطلع إلى تقديم الأفضل



أكد محمد العطاس مدافع منتخبنا الوطني، اكتمال جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة اليوم مبيناً أن اللقاء لن يكون سهلاً ويحتاج إلى التركيز والاجتهاد وبذل أقصى جهد ممكن طوال التسعين دقيقة للخروج بنتيجة إيجابية، تُمكن المنتخب من الاحتفاظ بصدارة المجموعة.

ووعد العطاس بتقديم أفضل أداء والسعي مع بقية زملائه لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الحصول على النقاط الثلاث سيعزز فرص المنتخب كثيراً في التأهل إلى المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن نجح في حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين، مضيفاً أن كل منتخبات المجموعة تملك الدافع والطموح للتأهل.

وحول تألقه في المباريات السابقة مع المنتخب، أوضح العطاس أن الفضل يعود إلى الجهاز الفني بقيادة مارفيك الذي منحه الثقة، معتبراً إتاحة الفرصة للاعبين الشباب واحدة من أكبر مكاسب المنتخب في الفترة الحالية.



مدرب تايلاند يحذر لاعبيه من مبخوت

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أوضح الياباني أكيرا أنيشيتو مدرب منتخب تايلاند، أن مباراة فريقه أمام الإمارات من أقوى مباريات التصفيات، نظراً لأن المنافس يضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين الكبار أصحاب البصمة المميزة في الكرة الآسيوية.

وقال: استعددنا جيداً للمباراة من خلال تحليل الأداء الإماراتي بشكل جيد، وأستطيع القول إننا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وكل ما أطلبه من لاعبينا هو زيادة التركيز في جميع تفاصيل المباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بشكل جيد.

وأشاد مدرب منتخب تايلاند، بلاعب منتخبنا علي مبخوت، وقال: إنه لاعب مميز، مع فريق قوي، ولا شك أن ظهوره بمستوى جيد خلال المباريات الأخيرة مع فريقه يعزز من القوة الهجومية لمنتخب الإمارات مما يجعلنا نعمل جادين للحد من تلك الخطورة، وقد حذرت لاعبينا من خطورة هذا اللاعب وعلينا الحذر منه.

وركز مدرب منتخب تايلاند على تأقلم منتخب الإمارات مع أجواء المباراة، بعد أن حضر إلى بانكوك، بعد مباراته مع إندونيسيا مباشرة، مما يجعله متأقلماً مع كل الظروف المحيطة بالمباراة.



خالد عيسى: هدفنا الصدارة



أوضح خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني أنهم يدخلون مباراة تايلاند بهدف المحافظة على صدارة المجموعة التي يحتلها «الأبيض» برصيد ست نقاط، واعداً بالعمل مع بقية زملائه من أجل العودة بنتيجة إيجابية تحفظ للمنتخب موقعه في قمة الترتيب.

وشدد حارس «الأبيض» على أهمية المباراة، لأنها تجمع المنتخبين المتنافسين على صدارة المجموعة، حيث يتفوق منتخبنا على تايلاند بفارق نقطتين، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية حتى يستمر في المركز الأول متقدماً على بقية المنتخبات، مشيراً إلى أن المجموعة تضم منتخبات قوية ومستوياتها متقاربة وهو ما يزيد من شدة المنافسة ويجعل كل المنتخبات مطالبة ببذل أقصى جهد لضمان التأهل للمرحلة المقبلة.

وأكد خالد عيسى ثقته في زملائه وقدرتهم على تحقيق الهدف المنشود، مبيناً أن «الأبيض» يملك مجموعة من العناصر المميزة، وأن تشكيلته تضم مزيجاً بين خبرة اللاعبين الكبار واللاعبين الشباب الموهوبين، الذين أثبتوا وجودهم في المباريات السابقة.



خليفة الحمادي: المباراة صعبة



قال خليفة الحمادي، مدافع منتخبنا الوطني الذي ظهر بمستوى جيد خلال اللقاءات الماضية ويعتبر أحد أهم مكاسب المنتخب في تلك التصفيات، إن مباراة اليوم أمام تايلاند قوية، خاصة أن الفريقين من المنافسين على صدارة المجموعة السابعة، وأكد أن جميع لاعبي الفريق في حالة جيدة.

وعن الفوز على إندونيسيا بالخمسة في المباراة الماضية وتأثيره في هذه المباراة قال: لقد طوينا صفحة تلك المباراة تماماً، وأصبحت من الماضي، ونحن الآن أمام مباراة جديدة قوية، وكل تركيزنا منصبّ عليها، ونأمل أن نظهر خلالها بالمستوى المعهود، وأن نحقق نتيجة ترضي طموح جماهيرنا.