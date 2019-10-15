شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: تظاهرة واعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي عضو لجنة التحكيم عن فئة الأفلام الوثائقية، عبر عن سعادته لمشاركته في المهرجان الذي وصفه بالتظاهرة الثقافية السينمائية الواعدة.

وقال الشناوي: فتح المهرجان منذ انطلاقته الباب أمام الطفل الإماراتي والعربي، ليتعرف إلى ثقافات العالم من خلال صناعة السينما، باعتباره أول مهرجان متخصص للأطفال في المنطقة، يهدف إلى صناعة جيل قادر على رفد المشهد الثقافي العربي بأعمال إبداعية، وواصل دوره الريادي في احتضان الأطفال من أنحاء العالم.

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