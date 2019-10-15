العلامة الكاملة لـ «الفيكتـوري» في جائزة الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نجم فريق «فيكتوري تيم» المتسابق العالمي النمساوي كيفين رايتيرر بطلاً لمنافسات فئة واقف جي بي 1 ضمن فعاليات جائزة الصين الكبرى للدراجات المائية -الجولة الثالثة وقبل الختامية من بطولة العالم 2019- التي استضافتها مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ، الصينية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحسم قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 اللقب ضمنياً؛ إذ يحتاج فقط لنقطتين ليضمن اللقب دون الدخول في حسابات معقدة وإكمال مرحلة واحدة من ثلاث ستقام ضمن الجولة الرابعة والختامية المرتقبة في إمارة الشارقة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل ليتوج بطلاً دون النظر لنتائج الآخرين؛ ومن بينهم منافسه المباشر النرويجي دانيال أندرسون الذي حقق المركز الثاني.

ورفع نجم فريق فيكتوري تيم رصيده إلى 222 نقطة منفرداً بصدارة الترتيب العام لمنافسات فئة واقف جي بي 1 ضمن البطولة العالمية بفارق 73 نقطة عن أقرب ملاحقيه النرويجي أندرسون، والذي وصل رصيده إلى 148 نقطة معززاً موقفه في مركز الوصيف متمسكاً ببصيص الأمل في التتويج حتى الجولة الحاسمة والأخيرة في الإمارات. وحصد رايتيرر في الصين العلامة الكاملة من ثلاث مراحل محرزاً 75 نقطة.