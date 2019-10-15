ندوة في المنطقة الوسطى تؤكد أهمية «الاستشاري» في تنفيذ الخطط التنموية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تقدم المشاركون في الندوة التعريفية الثانية التي نظمتها اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتعزيز النهج البرلماني في إمارة الشارقة، وتفعيل المشاركة السياسية لأبناء الإمارة، بما يرسخ العدل، والشورى، وقيم التعاون والتضامن.

وشارك في الندوة التي عقدت، يوم الأحد، في المركز الثقافي بمدينة الذيد في المنطقة الوسطى، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد العضو السابق للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

أكدت الندوة التي حضرها اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تنفيذ الخطط التنموية، وإشراك المواطنين في مختلف برامج العمل الوطني تكريساً لمبادئ عليا ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وناقشت طبيعة عمل المجلس الاستشاري، ومهامه الوطنية، وشروط الترشيح، والمزايا والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ودعت جميع المواطنين إلى المشاركة في العرس الانتخابي، وممارسة حقهم الوطني في الانتخاب والترشح ومشاركة صنع القرار، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة،



شروط عضوية المجلس



قال المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اتجه في منظومة أدائه وأعماله إلى ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أبناء الوطن والتكامل بين مؤسساته، وسعى إلى تدعيم الإنجازات التي حققتها الدولة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ مبدأ العدل والشورى.

وتناول الاشتراطات الخاصة بعضوية المجلس الاستشاري التي اختزلها المرسوم الأميري بأن يكون متمتعاً بجنسية الدولة، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

وأشار إلى أن مرسوم إنشاء المجلس ألزم الجهات الحكومية بالتعاون المطلق مع المجلس الاستشاري ولجانه تحقيقاً للمصلحة العامة، وعليها تقديم ما يطلبه المجلس من بيانات ودراسات وتقارير واقتراحات وغير ذلك، مما يتطلبه تسهيل مهمة المجلس الاستشاري.

وبين في رده على استفسارات الحضور أنه وفق القانون لا يجوز للموظفين في حكومة الشارقة الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري، ووظائفهم الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن الفوز بعضوية المجلس يعني التنازل عن الوظيفة.

وفي ما يتعلق بالموظفين في القيادة العامة لشرطة الشارقة تحديداً، لفت ابن نصار إلى أنه يتم تطبيق قانوني الضمان الاجتماعي وهيئة المعاشات بإحالة الفائز في الانتخابات على التقاعد لمن أكمل سن التقاعد، ويصرف له معاش تقاعدي، وإذا لم يكمل المدة القانونية للإحالة للتقاعد يعتبر مستقيلاً، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لاشتراط القانون الذي لا يتيح الجمع بين عضوية المجلس، وأي وظيفة حكومية في الشارقة.

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إلزام الانتخاب بمكان التسجيل



قال المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، خلال رده على أسئلة الحضور، إنه تمت مراعاة المرونة والتسهيل على المواطنين في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية من دون إلزامهم بمكان القيد، إلا أن القانون يلزم الانتخاب، أو الترشح ضمن الدائرة التي تم التسجيل فيها سابقاً.

وأضاف أنه تم تقسيم الإمارة إلى تسع دوائر انتخابية حسب البلديات، وكل دائرة لها حدودها الإدارية، وأبناؤها المرشحون والناخبون عنها، ويكون الانتخاب في مكان التسجيل نفسه بالدائرة الانتخابية.

وأشار إلى أن القانون أسعف المرشح إذا كان موظفاً حكومياً بأخذ إجازة خلال فترة الترشح لإبعاد الشبهة، وعدم استغلال مكان الوظيفة للترويج للحملات،الانتخابية وجمع الأصوات.

وبيّن أن الوثائق المطلوبة للترشح (في حال حضور الشخص بنفسه) ويكون حضوره في الدائرة الانتخابية نفسها التي سجل فيها، بطاقة الهوية الأصلية، وصورة عنها، وجواز السفر، وخلاصة القيد، أصل وصورة، وثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مع شهادة إثبات الحالة الجنائية التي تكون موجهة إلى اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، وتعبئة طلب الترشح.

وأضاف أنه يسمح الترشح عن طريق وكيل ينوب عن المرشح يحضر جميع الأوراق المطلوبة، بجانب بطاقة هوية الوكيل الأصلية، ووكالة قانونية أصل، وسارية المفعول، ومصدقة من الكاتب العدل، سواء كانت عامة أو خاصة، بشرط ألا تزيد على مدة سنتين (على أن يتم تضمين بند خاص بمتابعة التسجيل لعضوية المجلس الاستشاري في الوكالة العامة).

وتطرقت الندوة إلى أن تعيين نصف أعضاء المجلس الاستشاري بعدد 25 عضواً ينطبق عليهم شرط إلزام عدم الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس، ويتم التعيين من دون قيود ترتبط بمناطق اختيار الأعضاء، مع مراعاة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، للتوازن والتكافؤ بين الدوائر الانتخابية للإمارة. وأطلع الحضور على آلية تسجيل المرشحين مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لكل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساء، في العشرين من شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول الجاري، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، كل حسب دائرته الانتخابية، في كل من مقار بلديات إمارة الشارقة، وهي بلدية مدينة الشارقة، وبلدية مدينة الذيد، وبلدية مدينة خورفكان، وبلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة دبا الحصن، وبلدية منطقة المدام، وبلدية منطقة مليحة، وبلدية منطقة الحمرية، وبلدية منطقة البطائح.



العضوية مسؤولية وأمانة



من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، تجربته السابقة في عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مبيناً أن المسؤولية والأمانة من أهم مزايا العضوية.

وأكد أن المداولات الصادرة عن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يتم رفعها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ويتم الأخذ بمعظم التوصيات والقرارات الصادرة بعد عرضها على الجهات المختصة، والأخذ بها إما بالإقرار، وإما التعديل، وإما التطبيق.

ونوه بما يتمتع به أعضاء المجلس الاستشاري من مزايا الكفاءة والخبرة بما يحاكي مكانة المجلس وأهدافه، مشيراً إلى أن جميع خطط التطوير في الشارقة يتم طرحها تحت قبة المجلس الاستشاري، ومناقشتها من قبل أعضائه.

وأشار إلى مهام أخرى يمارسها الأعضاء، منها حقهم في مساءلة واستجواب الجهات والدوائر الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة.