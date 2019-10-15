«الشارقة للفنون» تفتتح «أكرم الزعتري: في مقابل التصوير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2019 معرض «أكرم الزعتري: في مقابل التصوير.. تاريخ المؤسسة العربية للصورة المشروح»، والذي يستمر حتى 10 يناير/‏كانون الثاني المقبل، في الرواقين 3 و4 في ساحة المريجة.

يقام المعرض بالتعاون مع متحف الفن الحديث في برشلونة، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، وهو من تقييم هيواي شو وبارتومو ماري. ويحمل المعرض تأملاً في الصورة الفوتوغرافية من خلال مقتنيات المؤسسة العربية للصورة، التي شكّلت على مدار السنوات العشرين الماضية، الإطار الذي عمل من خلاله أكرم الزعتري على تطوير مشاريعه و أبحاثه في مجال الصورة.

يضم المعرض أعمالاً عديدة للزعتري ساهمت في توسيع فهمنا للتصوير الفوتوغرافي ووظيفته وبيئته الاجتماعية، وذلك من خلال الأبحاث الفوتوغرافية من جهة، ودراسة نمو المؤسسة ومقتنياتها وخطابها والنقاش فيها خلال عشرين عاماً، من جهة أخرى.

تتجلى مقتنيات المؤسسة العربية للصورة في المعرض بأشكال عديدة، منها إعادة إنتاج صور مختارة تشكل أهمية بالغة بالنسبة للزعتري، وهو الأمر الذي يعبر عن الأسلوب البشري في استقراء الصورة وناسها وزمانها، ففي العمل الذي يحمل عنوان «أساس الطبقية» يسلط الفنان الضوء على غياب الطبقة المصرية العاملة في صور أمهر المصورين في الأربعينات.

أما عمل «ظل المصور» فيركز على إحدى الحالات المتكررة في صور عديدة من مجموعة المؤسسة، وهي ظهور ظل المصور جلياً في الصورة الملتقطة، وهي سمة ميزت العديد من الصور العائلية في بدايات تسويق الكاميرا للاستخدام المنزلي؛ حيث كان يطلب من مستخدمي الكاميرا إبقاء أشعة الشمس خلفهم لصورة أفضل، من دون تنبيههم إلى أن ظلهم قد يسقط على من في الصورة. فيما تعيد سلسلة «رجال يتصورون أثناء عبورهم جسر عين الحلوة»، صياغة مشروع سابق للزعتري بعنوان «المركبة: تصوير لحظات الانتقال والتحول في مجتمع الحداثة».