شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكى: ترامب تحدث مع القادة الأكراد بشأن الهجوم التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، عبر حسابها الرسمى، فى خبر عاجل، عن نائب الرئيس الأمريكي تأكيده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع القادة الأكراد بشأن الهجوم التركي.

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