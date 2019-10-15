تشاووش أوغلو: الدول الرافضة لـ "نبع السلام" تريد تقسيم سوريا لزعزعة استقرار تركيا

باكو/ رسلان رحيموف/ الخليج 365

وزير الخارجية التركي:

- معظم الأكراد في تركيا وسوريا والعراق لا يتنبون أيدولوجية منظمة "بي كا كا" الإرهابية ويجب عدم المساواة بين المنظمة والأكراد

- بعض الدول وعلى رأسها فرنسا تريد تأسيس دولة إرهابية في سوريا وهم منزعجون للغاية لأننا أفسدنا لعبة كبيرة

- لو لم نخض هذا الكفاح اليوم كنا سنواجه صعوبة في خوضه غدا وربما لما استطعنا خوضه

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، إن الدول الرافضة لعملية نبع السلام، تريد تقسيم سوريا وتأسيس دولة إرهابية لزعزعة استقرار تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مأدبة غداء أقامها مجلس الصحفيين العالمي، بالعاصمة الأذرية باكو.

وتطرق تشاووش أوغلو، إلى مشكلة التضليل الناجمة عن التغيرات السريعة في العالم.

وأضاف أن هذا التغيير الرقمي، الذي يوفر فرصا كبيرة للبشرية، يسبب مشاكل في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن مهمة كبيرة تقع على عاتق الإعلام في هذه الفترة لإيصال المعلومة بشكل موضوعي للشعب.

ودعا تشاووش أوغلو، إعلام العالم التركي لتوحيد قواه من أجل شرح القضايا العادلة.

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وأشار إلى أن تركيا تدعم قضية أذربيجان العادلة في مسار حل قضية "قره باغ" (التي تحتلها أرمينيا منذ 1992).

وشدد تشاووش أوغلو، على أن معاداة الإسلام توحدت اليوم مع معاداة الأتراك، ويمكن مشاهدة ذلك في كافة أنحاء العالم، لا سيما في قلب أوروبا، ويجب مكافحة ذلك.

وأضاف: "جميعكم يتابع جيدا كيف يتم التضليل في نضالنا ضد تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، الذي يشكل التهديد الأكبر لتركيا، فمعظم أشقائنا الأكراد في تركيا وسوريا والعراق لا يتنبون أيدولوجية هذا التنظيم الإرهابي، ويريدون السلام والاستقرار".

ودعا تشاووش أوغلو، إلى "عدم المساواة بين التنظيم والأكراد، وخلال النظر إلى الدول التي تحدث أكبر قدر من الضوضاء (ضد العملية التركية) نرى أنها تريد تقسيم سوريا وتأسيس دولة إرهابية لقطع الطريق على إيران وزعزعة استقرار تركيا، نشاهد ذلك بكل صراحة ووضوح".

وأردف "نعلم أن بعض الدول وعلى رأسها فرنسا تريد تأسيس دولة إرهابية، وهم منزعجون للغاية لأننا أفسدنا هذه اللعبة الكبيرة، لكن نحن مرتاحون لأننا نكافح تنظيما إرهابيا".

واستطرد "لو لم نخض هذا الكفاح اليوم، لكنا سنواجه صعوبة في خوضه غدا، وربما لما استطعنا خوضه، فمستقبل تركيا وشعبها مهم للغاية".

وأشار تشاووش أوغلو، إلى إيلاء تركيا الحرص على القضايا الإنسانية خلال مكافحتها للإرهاب، "والعالم بأسره شاهد حرص الجنود الأتراك على الجانب الإنساني خلال عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.