«أسلحة الصيد» تخطف الأنظار في معرض الصقور

صحيفة الخليج الالكترونية

خطفت بنادق وأسلحة الصيد عيون الزوار في معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية التي جاءت ملبية لشغفهم للصيد ومرتبطةً بولعهم بهذه الهواية لما تشكله عند العرب من معنى لارتباط الصقور بخصال عدة تؤكد على العزة والكبرياء والفخر.

وشهد جناح معرض بيع الأسلحة حضور لافت وإقبال كثيف وسط تنظيم مميز لعمليات دخول وخروج الزوار حيث تمكن المعرض من أن يجمع كبريات الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد والتي نثرت البنادق والسكاكين وغيرها من الأدوات في صناديق زجاجية، وإلى جوارها أسلحة نارية مغطاة بنقوش تعكس بيئة الجزيرة العربية التقليدية ليتسنى للزائر التعرف عليها.

وكان معرض الصقور والصيد السعودي واصل في يومه الرابع استقبال الزوار من مختلف الشرائح وعبر أركانه المختلفة التي هدفت إلى إبراز تراث المملكة ودورها في الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال الحاضرة وتعليمهم كيف كان الأجداد يعيشون في أرض الجزيرة العربية.

وتجاوزت مبيعات الصقور 4 ملايين ريال أمس مع نهاية ثالث أيام المعرض الذي يستهدف شرائح المجتمع كافة بالإضافة للمهتمين بهواية الصيد ومحبي الصقور من أنحاء العالم.