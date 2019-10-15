الاتفاق يجدد الثقة بالعطوي

صحيفة الخليج الالكترونية

شهد نادي الاتفاق مساء اليوم الاثنين اجتماعاً بحضور العضويين الذهبيين للنادي عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل ونائب رئيس المجلس التنفيذي أحمد بن علي الدوسري وعضو المجلس التنفيذي محمد المسحل ورئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل وعضوي مجلس الإدارة عمر باخشوين وإبراهيم آل سالم>

تناول الاجتماع مناقشة عدة أمور تهم الشأن الاتفاقي، وخرج الاجتماع بإعلان تعيين محمد المسحل رئيساً للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفاً للرئيس السابق هلال الطويرقي، وثمن الاجتماع الدور الكبير الذي قام به العضو الذهبي هلال الطويرقي مقدمين شكرهم لجهوده الكبيرة ومواقفه الدائمة والثابتة في خدمة الكيان الاتفاقي.

Advertisements

وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي عن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق، وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة.

ودعا رئيس المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق محمد المسحل عدم الاستعجال في الحكم على المدرب العطوي قائلًا: “اجتمعنا مطولاً مع المدرب خالد العطوي، واطلعنا على تقرير مفصل عن أداء الفريق طوال فترة تولي المدرب العطوي لقيادة الفريق، ونرى أنه علينا عدم الحكم على الفريق من نتيجة مباراة واحدة أو مباراتين. لايزال هناك فرصة كبيرة ليقدم الفريق مستويات أفضل بإذن الله”.

من جهة يفتقد نادي الاتفاق خدمات المدافع سعيد الربيعي لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكدمة قوية أسفل الظهر وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتفاق اليوم الاثنين.