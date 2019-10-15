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نيمار يبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه البرازيلي الدولي دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان له اليوم: “الأشعة التي خضع لها نيمار اليوم أكدت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر وأنه سيخضع مجددا للفحص الطبي في غضون ثمانية أيام”.

وأشار النادي إلى أن الوقت الذي يحتاجه اللاعب للعلاج من الإصابة يصل لنحو أربعة أسابيع وأن تقدير هذا الوقت على وجه الدقة يتوقف على الفحص الجديد لحالته.

وتعرض نيمار للإصابة بعد دقائق قليلة من المباراة الودية لمنتخب بلاده البرازيل أمام نظيره النيجيري والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 أمس الأحد في سنغافورة.

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