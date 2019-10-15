ملعب جامعة الملك سعود يحتضن «السوبر كلاسيكو»

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخبه سينهي عام 2019م بخوض مباراتين وديتين في الخليج، الأولى ضد الأرجنتين في “سوبر كلاسيكو” ، في مدينة الرياض ، والثانية ضد كوريا الجنوبية في أبوظبي .

وتلاقي البرازيل حاملة لقب بطولة “كوبا أميركا” غريمتها التقليدية في 15 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض .

وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن المنتخب سينتقل بعد مباراة الأرجنتين في الرياض لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة الإماراتية في 19 نوفمبر في المباراة الأخيرة للسيليساو خلال العام الحالي.