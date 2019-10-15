ملعب جامعة الملك سعود يحتضن «السوبر كلاسيكو»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخبه سينهي عام 2019م بخوض مباراتين وديتين في الخليج، الأولى ضد الأرجنتين في “سوبر كلاسيكو” ، في مدينة الرياض ، والثانية ضد كوريا الجنوبية في أبوظبي .
وتلاقي البرازيل حاملة لقب بطولة “كوبا أميركا” غريمتها التقليدية في 15 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض .
وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن المنتخب سينتقل بعد مباراة الأرجنتين في الرياض لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة الإماراتية في 19 نوفمبر في المباراة الأخيرة للسيليساو خلال العام الحالي.
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