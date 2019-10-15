شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون أكد لـ"ترامب" على ضرورة منع عودة داعش فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الحساب الرسمى لقناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل أن بيان صادر عن قصر الإليزيه أكد أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكد للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على ضرورة منع عودة داعش في سوريا.

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