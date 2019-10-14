شكرا لقرائتكم خبر عن صور صادمة.. حريق هائل يلتهم منزل شعبي في حائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، فجر الإثنين، إخماد حريق مروع اندلع في منزل شعبي لعمالة في حي العزيزية في منطقة حائل. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون إصابات، ومن المرجح أن يكون السبب التماس كهربائي في جهاز التكييف. وأظهرت الصور تصاعد ألسنة اللهب أثناء الحريق، فيما بدا واضحا التأثر الشديد وتآكل أثاث وجدران المنزل عقب إخماد النار. Advertisements

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