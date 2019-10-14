الإثنين 14 أكتوبر 2019

لماذا يمثل فصل الشتاء كابوسا مزعجا للكثير من الفتيات

متابعات_الخليج 365

يمثل فصل الشتاء كابوسا مزعجا للكثير من الفتيات؛ إذ يؤذي الموسم البارد شعرهن ويجعله جافا ويفقده لمعانه ورونقه؛ ما يتطلب مزيدا من العناية والاهتمام.



وأرجعت مجلة "إن ستايل" الألمانية السبب في ذلك إلى برودة الطقس وهواء المدفأة الجاف والاحتكاك بين الشعر وأغطية الرأس كالقلنسوة؛ ما يؤدي إلى التقصف وفقدان البريق.

ونصحت المجلة المعنية بالموضة والجمال للحفاظ على جمال الشعر بعدم غسله بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية؛ إذ يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة والنداوة، ومن ثم يصير أكثر جفافا.

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وأضافت: "من المهم أيضا استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون والكبريتات؛ لأنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة".

وتابعت: "يساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع".

ورأت المجلة المعنية بالجمال أن التغذية الصحية تسهم في الحفاظ على جمال الشعر ولمعانه، فضلا عن شرب الماء بكمية كافية تتراوح بين لترين و3 لترات يوميا.

وقالت: "ينبغي الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه مع إمداد الجسم بالزنك، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك والشوفان والفول السوداني، وفيتامين B5، الذي تتمثل مصادره الغذائية في الأفوكادو والمكسرات والأرز.