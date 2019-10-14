بالفيديو... وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب

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موسكو - سبوتنيك. وكانت مصادر مطلعة في مدينة منبج السورية، قد أكدت في وقت سابق، انتشار وحدات من الجيش السوري في قرى بمحيط المدينة، نافية ما تردد حول وجود تحركات تركية للهجوم على المدينة.

ودخلت وحدات الجيش العربي السوري مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة إضافة إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكر مراسل "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مساء اليوم مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وذلك بعد ساعات من دخول وحدات الجيش إلى مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وعدد كبير من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

وقالت الوكالة السورية الرسمية إن ذلك جاء "انطلاقاً من واجب الجيش بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".

وأضافت أن الأهالي "احتشدوا على مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي معتد أو محتل".

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وأشارت إلى أنه في محافظة الحسكة ذكر مراسلها أنه "وسط ترحيب شعبي كبير دخلت وحدات من الجيش بلدة تل تمر بريف المحافظة الشمالي الغربي للتصدي للعدوان التركي ومرتزقته من الإرهابيين".

وأضافت: "استقبل مئات المواطنين وحدات الجيش على مدخل البلدة بالهتافات الوطنية معربين عن سعادتهم وشعورهم بالأمان بوصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي".

وقالت إنه في الإطار ذاته "تم رفع العلم الوطني فوق عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي".