وزير الدفاع الأمريكي: التوغل التركي في سوريا أطلق سراح أسرى "داعش"

وأشار إسبر إلى انه "سيكون هناك اجتماع مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا"، بحسب "رويترز".
وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية إمكانية وقوع جرائم حرب وأزمة إنسانية في سوريا.
وأضاف إسبر في بيان أن "العمل العسكري التركي "غير ضروري ومندفع" ويمكن أن يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي".
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