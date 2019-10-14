دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Razer تقدم جهاز Blade 15 Advanced بلوحة مفاتيح ميكانيكية بصرية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Razer عن جهاز Blade 15 Advanced أول جهاز حاسب دفتري بلوحة مفاتيح ميكانيكية بصرية، والذي يرتكز على مستشعرات ضوئية بديلة للمفاتيح التقليدية لعملية الإدخال.

ترتكز لوحة مفاتيح جهاز Blade 15 Advanced الجديد من Razer على الإضاءة، تحاكي لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب، حيث تضم مفتاح N للتمرير وتفادي المشاكل التي تظهر عند النقر السريع على مفاتيح متعددة.

يتميز جهاز Blade 15 Advanced مع لوحة المفاتيح المكيانيكة البصرية بإستجابة سريعة أكدت عليها التجربة العملية للجهاز، حيث تأتي لوحة المفاتيح في الجهاز بنفس التجربة المقدمة في لوحة المفاتيح المخصصة للألعاب التي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي.

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ويأتي جهاز Blade 15 Advanced في فئة أجهزة الحاسب الدفتري المخصص للألعاب والمميزة بمستوى تسعير مرتفع، حيث يبدأ سعر الجهاز من 2649 دولار، مع كرت شاشة RTX 2070 من إنفيديا، ومعالج إنتل i7-9750H بعدد 6 من الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، وأيضاً سعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD، كما تأتي شاشة الجهاز بدقة 1080 بيكسل مع معدل تحديث 240Hz في الشاشة.

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هذا الموضوع Razer تقدم جهاز Blade 15 Advanced بلوحة مفاتيح ميكانيكية بصرية ظهر على التقنية بلا حدود.