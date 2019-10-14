السودان يُرحب باستثمارات الشركات العالمية فى مجال الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني، أن أبواب السودان مفتوحة لجميع الشركات العالمية، وذلك خلال لقائه مع وفد من مجموعة "الزبير" العمانية للبترول برئاسة المهندس سلطان الغيثي مسؤول قطاع النفط بالمجموعة.
ونوه وزير الطاقة السوداني بإمكانيات الشركات العمانية في صناعة النفط، مبديا استعداده لتقديم كافة ما يعين مجموعة "الزبير" للدخول في الاستثمار في قطاع النفط والغاز في السودان، وتقديم كافة البيانات والدراسات المعدة حول الفرص المطروحة للاستثمار.
من جانبه، أكد المهندس سلطان الغيثي رغبة المجموعة في توسيع استثمارات الشركة في السودان، في مجال النفط والغاز، عبر شراكات مع شركة "سودابت" الوطنية في الامتيازات التي تديرها، إلى جانب توسيع نشاط التعدين ليشمل الذهب، بعد نحاج الشركة في إنتاج معدن الكروم في الفترة الماضية.
وأشار إلى سعي الشركة لزيادة إنتاج معدن الكروم، بجانب تشييد مصنع تركيز الكروم في ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان)، بطاقة 15000 طن شهريا وبمواصفات عالية.
واستعرض إمكانيات ونشاط مجموعة الزبير العمانية في مجال صناعة النفط والغاز في عمان بامتلاكها ثلاثة امتيازات للبترول بقدرات عالية وإمكانيات متقدمة، لافتا إلى أن للمجموعة استثمارات في تنزانيا وبعض دول أفريقيا.
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