شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يبحث مع سلفاكير سبل إنجاح مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سبل إنجاح مفاوضات السلام السودانية، التي انطلقت جلستها الافتتاحية اليوم الاثنين، في جوبا.

Advertisements

وذكر بيان لمجلس السيادة في السودان، أن البرهان أكد أن الوفد الحكومي جاء للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع فصائل المعارضة المسلحة، معربًا عن شكره باسم حكومة وشعب السودان للرئيس سلفاكير، وحكومة جنوب السودان، لحرصهم على تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

من جانبه، أكد سلفاكير أهمية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلدين.