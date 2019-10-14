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غارات جوية تكبد ميليشيا الحوثى قتلى وجرحى فى محافظة حجة اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قُتِل عددٌ من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة في اليمن.

 

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن الغارات الجوية استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية، شرقي وغربي مدينة حرض، كبدتها عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية.

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