أردوغان يهنئ سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية

باكو/ أنس قبلان/ الخليج 365

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قيس سعيد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتمنى أردوغان، خلال الاتصال، لسعيد النجاح في منصبه الجديد.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح سعيّد، حصل على 72.71 بالمئة من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألف 931 صوتا، مقابل 27.29 بالمئة لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفا و894 صوتا.

وتمثل انتخابات الرئاسة خطوة جديدة على مسار انتقال ديمقراطي سلس تشهده تونس، ويمثل استثناءً مقارنة بدول عربية أخرى شهدت أيضًا احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر، ليبيا واليمن.

وأطاحت ثورة شعبية في 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي (1987- 2011)، ما أطلق شرارة احتجاجات في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.