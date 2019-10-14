قيادي بـ"حماس": التوافق هو السبيل الأمثل لإجراء الانتخابات الفلسطينية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتبر موسى أبو مرزوق القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، أن "التوافق الوطني هو الرافعة لإجراء الانتخابات الفلسطينية".

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، أن "حماس ملزمة بقبول النتائج مهما كانت".

وتابع: "الانتخابات حق أصيل لكل شعبنا في الضفة والقطاع والخارج وحيثما تيسر ذلك لاختيار قيادته بحرية وشفافية لكل الهيئات ذات الصبغة التمثيلية سواء في المنظمة أو رئاسة السلطة الفلسطينية أو المجلس التشريعي".

Advertisements

والاثنين، كلّف الرئيس عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنيّة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية)؛ على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

والخميس الماضي، رفضت حركة "حماس"، إجراء الانتخابات التشريعية، قبل "الرئاسية".

وقال القيادي في الحركة، مشير المصري، في تصريح خاص لوكالة "الخليج 365":" لا نريد انتخابات مجتزأة وانتقائية، موقفنا هو موقف الكل الفلسطيني، وهو الالتزام بالقانون والاتفاقات الوطنية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.